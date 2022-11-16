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    Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletli mağazaya daldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı motosikletli kurye mağaza daldı, 1 kişi yaralandı.
    • 16.11.2022 - 18:25
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    Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletli mağazaya daldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cuma mahallesi Elektrik sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Suriye uyruklu Abdullah J. (31) yönetimindeki 16 MB 1660 plakalı otomobil, Halyanı sokakta seyir halinde olan sürücü Enes K. (27) yönetimindeki 16 ASK 385 plakalı motosiklete yandan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, sokaktaki giysi mağazasının vitrin camını kırarak iş yerine daldı.

    Motosiklet mağazaya daldı

    Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önleminin ardından yoldaki cam kırıklarını temizleyerek olması muhtemel kazanın önüne geçtiler.

    Yaralı arkadaşlarına moral verdiler

    Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralanan kuryenin, arkadaşları Acil Servise gelerek moral verdiler.

    İHA'nın aktardığına göre polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da otomobilin çarptığı motosikletli mağazaya daldı #1

    Bursa da otomobilin çarptığı motosikletli mağazaya daldı #2

    Bursa da otomobilin çarptığı motosikletli mağazaya daldı #3

    Bursa da otomobilin çarptığı motosikletli mağazaya daldı #4

    Bursa da otomobilin çarptığı motosikletli mağazaya daldı #5


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