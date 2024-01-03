Bursa'da otomobilin kaputuna yatıp ayaklarıyla öndeki aracı itti Bursa'da bir kişinin arızalanan otomobili, başka bir aracın kaputuna yatarak ayaklarıyla ittiği anlar görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

Trafikte olağan dışı ve bazen tehlikeli anlar yaşatan görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Aracın kaputuna yattı, arızalı otomobili itti

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir kişinin arızalanan otomobili, başka bir aracın kaputuna yatarak ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda bir otomobilin kaputuna yatan kişi, arızalanan aracı ayaklarıyla itti.

Tehlikeli yolculuk, otomobil sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.