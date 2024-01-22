İHA
Bursa'da yaşanan olay görenlerin yüzünü güldürdü.
Birçok bölgede kar yağışı etkili olurken bazı bölgelerde hala tek bir kar tanesi dahi görülmedi.
Hafta sonu şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kar yağışı hakim oldu.
Bagajında kardan adam getirdi
Şehir merkezine kar yağmayınca vatandaş çareyi, yaptığı kardan adamı arabasının bagajında şehir merkezine getirmekte buldu.
Ana yolda bagajında kardan adamla ilerleyen otomobili gören diğer sürücülerin yüzlerinde tebessüm oluşurken o anlar kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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