Bursa'da otomobilinin bagajında kardan adam getirdi Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı hakimken bazı şehir merkezlerine kar yağmaması nedeniyle vatandaş, yüksek kesimlerde yağan karla yaptığı kardan adamı aracının bagajında şehir merkezine götürdü.

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İHA

Bursa'da yaşanan olay görenlerin yüzünü güldürdü.

Birçok bölgede kar yağışı etkili olurken bazı bölgelerde hala tek bir kar tanesi dahi görülmedi.

Hafta sonu şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kar yağışı hakim oldu.

Bagajında kardan adam getirdi

Şehir merkezine kar yağmayınca vatandaş çareyi, yaptığı kardan adamı arabasının bagajında şehir merkezine getirmekte buldu.

Ana yolda bagajında kardan adamla ilerleyen otomobili gören diğer sürücülerin yüzlerinde tebessüm oluşurken o anlar kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)