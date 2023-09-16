Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü can verdi Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi'nde seyir halinde olan Yunus Emre Kurucan (18) yönetimindeki motosiklet, ara sokaktan çıkış yapan Şükran T. (49) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet devrilerek park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Yaralı genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Kadın sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)