Bursa'da otomobille kaldırıma çıkan alkollü sürücü kaza yerinde sızdı Bursa'da kaldırıma çarptıktan sonra otomobilin içerisinde sızan alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde Zakir K. (55), otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.

Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü araç içinde baygın halde görünce 112'ye haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri aracın kapısını açtıklarında sürücünün alkolden sızdığını fark etti.

Polis ekipleri, Zakir K.'yi uyandırmak için uğraşırken bir süre sonra kendine gelen sürücünün 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis aracına binmek istemedi

Alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira cezai işlem uygulanan Zakir K., ifadesini almak üzere polis merkezine götürmek istendi.

Polis aracının kabin kısmına binmek istemeyen Zakir K., bir polisin, "Gel beraber binelim" demesiyle ikna olarak araca alındı.

Zakir K.'nin aracı ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)