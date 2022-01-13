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- Bursa'da otomobille motosiklet sürücüsünün çarpıştığı kaza kamerada
Bursa'da otomobille motosiklet sürücüsünün çarpıştığı kaza kamerada
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kameraya yansırken, yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 13.01.2022 - 10:31
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde 23 yaşındaki sürücü Batuhan Ay'ın motosikleti, Ayhan Cesur yönetimindeki otomobile yandan çarptı.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaptı.
KAZA ANI KAMERADA
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.