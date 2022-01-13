Euro
15.5581
2.65%
Dolar
13.5484
2.46%
Altın
792.7570
2.03%
Borsa
206,996.00
0.28%
Bitcoin
593.007
0.00%
BTXN Coin
33.68
-1.66%
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    Bursa'da otomobille motosiklet sürücüsünün çarpıştığı kaza kamerada

    Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kameraya yansırken, yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 10:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da otomobille motosiklet sürücüsünün çarpıştığı kaza kamerada

    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde 23 yaşındaki sürücü Batuhan Ay'ın motosikleti, Ayhan Cesur yönetimindeki otomobile yandan çarptı.

    Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaptı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da otomobille motosiklet sürücüsünün çarpıştığı kaza kamerada #1

    Bursa da otomobille motosiklet sürücüsünün çarpıştığı kaza kamerada #2

    Bursa da otomobille motosiklet sürücüsünün çarpıştığı kaza kamerada #3

    Bursa da otomobille motosiklet sürücüsünün çarpıştığı kaza kamerada #4


    Görüş Bildir