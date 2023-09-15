Bursa'da otomobiller kafa kafaya girdi: 1'i ağır 2 yaralı

İHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde şeridinde ilerlerken aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Songül G. (23), karşı yola geçerek Furkan Y. (22) idaresindeki otomobile çarptı.
Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1'i ağır 2 yaralı
Kazada yaralanan Furkan Y. ile ağır yaralanan Songül G., sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)