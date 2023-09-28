Bursa'da oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk çivi yuttu

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki minik çocuk yürekleri ağıza getirdi.
2 yaşındaki Asil K., babaannesi mutfaktayken, oyun oynadığı odada yerde bulduğu çiviyi ağzına atarak yuttu.
Hastaneye kaldırıldı
Odaya giren babaanne durumu fark edince, dışarıda olan oğlu ve gelinine haber verdi.
Araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebek, buradaki tetkiklerinin ardından sevk edildiği, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Doğal yollarla çıkarması beklenecek
Bebeğin, yuttuğu çiviyi doğal yollarla çıkarmasının bekleneceği, aksi takdirde ameliyatla midesinden alınacağı öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)