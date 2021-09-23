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    Bursa’da, palayla minibüslere saldıran şahıs kamerada

    Yıldırım ilçesinde dolmuş durağı üzerinde bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle, minibüslere pala ile saldırdı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 09:56
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    Bursa’da, palayla minibüslere saldıran şahıs kamerada

    Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, 152 Evler istasyonu dolmuş durakları üzerinde bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle yolcu minibüsüne saldırdı.

    Saldırgan şahsın elinde, pala olduğu görüldü.

    MÜDAHALE EDENLERİ PALA İLE KOVALADI

    Yoldan geçen vatandaşların müdahalesi üzerine sinirlenen palalı saldırgan, vatandaşları pala ile kovaladı.

    Yaşanan anlar, bir minibüs şoförü tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Bursa’da, palayla minibüslere saldıran şahıs kamerada

    Bursa’da, palayla minibüslere saldıran şahıs kamerada #1

    Bursa’da, palayla minibüslere saldıran şahıs kamerada #2

    Bursa’da, palayla minibüslere saldıran şahıs kamerada #3

    Bursa’da, palayla minibüslere saldıran şahıs kamerada #4

    Bursa’da, palayla minibüslere saldıran şahıs kamerada #5

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