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Bursa’da, palayla minibüslere saldıran şahıs kamerada

Bursa’da, palayla minibüslere saldıran şahıs kamerada

Yıldırım ilçesinde dolmuş durağı üzerinde bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle, minibüslere pala ile saldırdı. O anlar, kameraya yansıdı.