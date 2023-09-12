Bursa'da kavgayı ayıran adam yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı Yolda yürürken bıçakla saldırıya uğrayan 3 çocuk babası adam hastanede hayatını kaybederken, bıçaklanma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dün akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı.

Nazım Kahraman ile yolda yürürken yanına gelen İ.D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında İ.D., belinden çıkardığı bıçakla Kahraman'ı göğsünden yaraladı.

Şüpheli olay yerinden kaçtı

Yaralı halde 2'nci Vatan Caddesi’ndeki bir kıraathaneye sığınan Nazım Kahraman, kendini takip eden şüpheliye, sandalye fırlattıktan sonra yere yığıldı.

Kıraathanede bulunanların tepkisi üzerine şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hayatını kaybetti

Nazım Kahraman, gelen ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Kahraman, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

"Belimden çıkardığım bıçağı rastgele savurunca ona isabet etti"

Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliğini belirledikleri İ.D.'yi Yıldırım ilçesindeki bir parkta yakaladı.

Suçunu itiraf eden İ.D.'nin ifadesinde, "Olaydan önce bir taksiciyle tartışıyordum. Bu sırada maktul geldi ve bizi ayırmaya çalıştı. Ben de bizi ayırmasına sinirlendim. Yolda karşılaşınca tartışmaya başladık. Kendimi savunmak için belimden çıkardığım bıçağı rastgele savurunca ona isabet etti." dediği öğrenildi.

İ.D.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)