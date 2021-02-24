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    Bursa'da park halindeki 2 otobüs yandı

    Osmangazi ilçesinde sebebi henüz belirlenemeyen yangında Selahattin K.’ya ait iki otobüs kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 07:40
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 07:52
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    Bursa'da park halindeki 2 otobüs yandı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaşpaşa Mahallesinde gece saatlerinde park halinde bulunan Selahattin K.’ya ait iki otobüs henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

    YANGIN BİNALARA SIÇRADI

    Alevler içerisinde kalan otobüsleri gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Polis ekipleri yangının binalara sıçramasına karşı tedbir amaçlı binayı tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen yaşlı çifte ayakta tedavi uyguladı.

    Bursa'da park halindeki 2 otobüs yandı VİDEO

    Bursa da park halindeki 2 otobüs yandı #1

    KULLANILAMAZ HALE GELDİLER

    Yapılan 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken otobüsler kullanılamaz hale geldi.

    Polis ekipleri, araçta meydana gelen yangının çıkış sebebini bulmak için incelemelerde bulundu. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

    Bursa da park halindeki 2 otobüs yandı #2

    Bursa da park halindeki 2 otobüs yandı #3

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