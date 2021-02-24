Bursa'da park halindeki 2 otobüs yandı

Osmangazi ilçesinde sebebi henüz belirlenemeyen yangında Selahattin K.’ya ait iki otobüs kullanılamaz hale geldi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaşpaşa Mahallesinde gece saatlerinde park halinde bulunan Selahattin K.’ya ait iki otobüs henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

YANGIN BİNALARA SIÇRADI

Alevler içerisinde kalan otobüsleri gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri yangının binalara sıçramasına karşı tedbir amaçlı binayı tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen yaşlı çifte ayakta tedavi uyguladı.

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KULLANILAMAZ HALE GELDİLER

Yapılan 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken otobüsler kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, araçta meydana gelen yangının çıkış sebebini bulmak için incelemelerde bulundu. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.