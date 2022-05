Bursa'da park yeri cinayeti işleyenlere ceza verildi

İki farklı grup atasında çıkan silahlı kavgada araç kiralama firmasının sahibini öldüren şahıslara, 20 yıl 7 ay hapis cezası uygulandı.

2020 yılının Haziran ayında, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Sümer Sokak’ta taksi durağının çalışanları ile oto kiralama firması çalışanları arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı.

Tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan oto kiralama firması sahibi Serdar Umur ile Emre U., Sadık Ç., Alican Ç., Özkan C. ve Okan C. yaralandı.

Yargılama süreci başladı

İhbarla gelen polis ekipleri ve bekçiler, kavgayı sonlandırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Serdar Umur, kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan 10 kişiden Şiyar Emre Umur, Ali Can Çayır ve Vural Yıldırım tutuklandı, Barış S., Cengiz Ç., Devrim Ş., Kadir U., Okan C., Özkan C., ve Selim K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Vural Kaya daha sonra tahliye edildi.

Karar duruşması görüldü

Bursa 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tutuklu sanıklar Şiyar Emre Umur, Ali Can Çayır ve başka suçtan tutuklu Semih Kaya bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)’le bağlanırken, maktul yakınları ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Yargılama sırasında tahliye edilen tutuksuz sanık Vural Yıldırım hazır bulunmadı.

Pişman olduklarını söylediler

Tutuklu sanık Şiyar Emre Umur son sözünde “Böyle olmasını istemedim. Bize saldırmaları sebebiyle olayın etkisiyle suça sürüklendim. Pişmanım. Maddi ve manevi çok zor durumdayım. Tahliyemi istiyorum.” diye konuştu. Ali Can Çayır ise olay sırasında Şiyar’a defalarca gitmesini söylediğini, kendisini bıçakla yaraladığını belirterek, “Bu sırada Serdar da üzerime silahla geldi. Aileme yönelik tehditlerde bulundular. Ben kendi yaşam hakkımı korudum. Maktul bana silah çekmemiş olsaydı, böyle bir şey gerçekleşmeyecekti. Pişmanım.” dedi. Başka suçtan tutuklu bulunan Semih Kaya, “Takdiri mahkemeye bırakıyorum. Ben her şeyi anlattım.” dedi. Sanık avukatların savunmalarının ardından tutuksuz sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

4 sanık beraat etti

Mahkeme heyeti, Ali Can Çayır’a ağır haksız tahrik altında ‘adam öldürmek’ ve ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçlarından toplam 20 yıl 7 ay, Şiyar Emre Umur’a ‘adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘yaralama’ suçlarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Başka suçtan tutuklu bulunan Semih Kaya ise ‘adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘yaralama’ suçlarından toplam 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın aktardığına göre; 4 tutuksuz sanık beraat ederken, diğer 3 tutuksuz sanık hakkında ise 5 ay ile 3 yıl arasında ceza veren mahkeme heyeti, Ali Can Çayır ile Şiyar Emre Umur’un tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.