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Bursa'da park yeri kavgası: Kuryeyle yumruk yumruğa kavga etti

Bursa'da park yeri kavgası: Kuryeyle yumruk yumruğa kavga etti Mudanya'da ev sahipleri, apartmanın önüne motosiklet çeken motokuryeye balkondan eşya fırlattı. Sinirini alamayan bir bina sakini ise kuryeyi darbetti.