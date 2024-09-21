İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sipariş getiren bir kurye, motorunu binanın önüne park etti.

Durumu fark eden ev sahipleri, kurye ile etmeye başladı.

ELİNE NE GEÇTİYSE FIRLATTI

Ev sahibi balkondan eline ne geçirdiyse aşağıya attı.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER

Ev sahiplerinden biri olduğu öne sürülen kişi ise aşağıya inerek motokurye ile yumruk yumruğa kavga etti.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Motokurye ile ev sahiplerinin kavgası polis merkezinde son buldu.

Taraflar birbirinden şikayetçi oldular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör