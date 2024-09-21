İHA
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sipariş getiren bir kurye, motorunu binanın önüne park etti.
Durumu fark eden ev sahipleri, kurye ile kavga etmeye başladı.
ELİNE NE GEÇTİYSE FIRLATTI
Ev sahibi balkondan eline ne geçirdiyse aşağıya attı.
YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER
Ev sahiplerinden biri olduğu öne sürülen kişi ise aşağıya inerek motokurye ile yumruk yumruğa kavga etti.
BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Motokurye ile ev sahiplerinin kavgası polis merkezinde son buldu.
Taraflar birbirinden şikayetçi oldular.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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