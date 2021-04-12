Bursa'da parkta bir araya gelen gençler kavga etti

Bursa'da parkta bir araya gelen gençler kavga etti

Kısıtlama gününde parkta toplanan bir grup gencin kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde bulunan Hamitler Parkı’nda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parkta toplanan yaklaşık 30 genç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Gençler, diğer arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleştirilirken, koronavirüsün hiçe sayıldığı kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

Bursa'da parkta bir araya gelen gençler kavga etti VİDEO





















