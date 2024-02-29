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Bursa'da patlak hortum yüzünden müşterisini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Bursa'da patlak hortum yüzünden müşterisini bıçaklayan şahıs tutuklandı Aldığı ürünün kusurlu olması nedeniyle iade etmeye giden adam, iş yerine sahibi tarafından göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri iş yeri sahibini yakalayarak tutukladı.