Bursa'da patlak hortum yüzünden müşterisini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Bursa'da hortum alan müşteri ölümden kıl payı döndü.
Osmangazi ilçesinde bir hafta önce Üstün B., Ercan Ö.'nün işlettiği hırdavat dükkanından duş başlığı hortumu satın aldı.
İkili arasında kavga başladı
Üstün B., satın aldığı hortumun su kaçırdığını fark etmesiyle birlikte soluğu yeniden hırdavat dükkanında aldı.
Ercan Ö.'nün sattığı malı geri almayacağını ifade etmesinin ardından ikili tartışmaya başladı.
Göğsünden bıçakladı
Tartışma kısa sürede büyürken Ercan Ö., müşterisi Üstün B.'yi göğsünün altından bıçakladı.
Üstün B. kanlar içerisinde kalırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı Üstün B.'yi yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Hastanede tedavi altına alınan Üstün B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Gözaltına alındı
Ercan Ö. ise olaydan kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.
Tutuklandı
Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Ercan Ö, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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