Bursa'da patlayıcı ile kazı yapanlara suçüstü

Bursa'da patlayıcı ile kazı yapanlara suçüstü

El yapımı patlayıcı ile çukur açarak kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, mahkemedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde 3 şüphelinin, el yapımı patlayıcı ile çukur açarak kazı yaptığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, 6 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde çukur açıp kazı yapan H.K., H.T., ve İ.G. isimli 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kullandıkları malzemeler ele geçirildi

Olay yerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin yanlarında getirdikleri 5 kilogram amonyum nitrat, 1 adet jeneratör, 1 adet akü, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet merdiven, 1 adet çapa, 1 adet manivela çubuğu, 1 adet keser, 3 adet demir çubuk, 1 adet testere ve 7 metre kablo ile el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Adli kontrol şartıyla serbest kaldılar

İHA'nın haberine göre; jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.