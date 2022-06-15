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    Bursa'da patlayıcı ile kazı yapanlara suçüstü

    El yapımı patlayıcı ile çukur açarak kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, mahkemedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • 15.06.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 09:33
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    Bursa'da patlayıcı ile kazı yapanlara suçüstü

    Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde 3 şüphelinin, el yapımı patlayıcı ile çukur açarak kazı yaptığı tespit edildi.

    Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, 6 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde çukur açıp kazı yapan H.K., H.T., ve İ.G. isimli 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

    Kullandıkları malzemeler ele geçirildi

    Olay yerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin yanlarında getirdikleri 5 kilogram amonyum nitrat, 1 adet jeneratör, 1 adet akü, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet merdiven, 1 adet çapa, 1 adet manivela çubuğu, 1 adet keser, 3 adet demir çubuk, 1 adet testere ve 7 metre kablo ile el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

    Adli kontrol şartıyla serbest kaldılar

    İHA'nın haberine göre; jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Bursa da patlayıcı ile kazı yapanlara suçüstü #1

    Bursa da patlayıcı ile kazı yapanlara suçüstü #2

    Bursa da patlayıcı ile kazı yapanlara suçüstü #3


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