Bursa'da patronunun boğazını keserek öldürdü: Baskı yapıyordu Otomobil kullanan adamı boğazından bıçaklayarak ölümüne sebep olan çalışanı kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı ifadesinde “Aralarında alacak verecek olduğu ve baskı gördüğünü.” dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alacak verecek meselesinde kan aktı...

5 Temmuz tarihinde saat 17.00 sıralarında otomobil sürücüsü Mustafa Ekşi (41), yan koltukta bulunan H.K.O. ile alacak verecek sebebiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucu yanında taşıdığı bıçağı çıkaran H.K.O., Ekşi'nin koluna ve boynuna sapladı.

Yaralı kanlar içerisinde kaldı

Arabayı Kent Meydanı otoparkında durduran Ekşi, kanlar içerisinde aşağı indi.

Önünde bulunan araçtan yardım isteyen Ekşi, yere yığıldı.

Vatandaşlar, ellerine geçirdikleri havlularla Ekşi'nin kanamasını dindirmeye çalışırken, Galerici Ekşi'nin 9 aydır yanında muhasebeci olarak çalışan H.K.O. ise kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, en yakın hastaneye ağır yaralı olarak Ekşi'yi kaldırsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli gözaltına alındı

Kaçan şahıs, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Osmangazi ilçesinde gözaltına alındı.

"Alacak verecek meselesi"

İfadesi alınan H.K.O, “Aramızda alacak verecek meselesi vardı. Bana baskı yapıyordu.” dedi.

Adliyeye sevk edildi

İfadesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğünden geniş güvenlik tedbiri altında çıkarılan zanlı adliyeye sevk edildi.