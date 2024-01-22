Bursa'da pazarcıların kavgası kanlı bitti: 1 kişi sol gözünü kaybetti Pazarcılar arasında çıkan 'tezgah yeri' tartışması sopalı yumruklu kavgaya dönüşürken saldırıya uğrayan bir pazarcı, çivili sopa darbesiyle sol gözünü kaybetti. Kavga anları güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

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DHA

Dehşet veren kavganın adresi Bursa.

İnegöl ilçesinde gerçekleşen kavga duyanları hayrete düşürdü.

Olay, dün akşam 20.30 sularında meydana geldi.

Pazarcılar arasında tezgah yeri tartışması çıktı

Pazarcılık yapan Yağızhan Y. ile babası Fahrettin Y., daha önce 'tezgah yeri' nedeniyle kavga ettikleri pazarcı kardeşler Tolga Y. ve Beytullah Y. ile yolda karşılaştı.

Taraflar arasında yine aynı sebeple tartışma çıktı.

Olay kavgaya dönüştü

Kısa sürede hararetlenen tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüşürken Tolga Y., elindeki çivili sopayla Yağızhan Y.'ye vurmaya başladı.

Aldığı darbeler sonucu başından ve gözünden yaralanan Yağızhan Y. ile babası Fahrettin Y., özel araçla hastaneye götürüldü.

Kavgada gözünü kaybetti

Sol gözü görme yetisini kaybeden Yağızhan Y., tedavisinin devamı için başka bir hastaneye sevk edildi.

Tolga Y. ve Beytullah Y. kardeşler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan kavga, çevredeki işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ekiplerin, korkunç olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)