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    Bursa’da pazarda kasa kavgası: Esnaf belinden bıçaklandı

    Kasalarının iş yerinin vitrinini kapattığı gerekçesi ile pazar esnafı Uğur Toprakla tartışan Serdar B., Toprak’ı belinden bıçaklayıp kaçtı.
    • 05.12.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 15:06
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    Bursa’da pazarda kasa kavgası: Esnaf belinden bıçaklandı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Reyhan Mahallesi'nde, saat 10.30 sıralarında, Reyhan Pazarı'nda meyve satan pazarcı Uğur Toprak ile tezgahı önüne açtığı perdeci dükkanının sahibi Serdar B. arasında, kasa koyma meselesinden tartışma çıktı.

    Serdar B., iş yerinin önüne bırakılan meyve kasalarının vitrinini kapattığını ileri sürdü.

    İkili arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    DHA’nın haberine göre; pazar esnafı kavgayı ayırmaya çalıştı.

    Esnaf tepki gösterince kaçtı

    Serdar B., iş yerinden aldığı meyve bıçağıyla Toprak'ı belinden yaraladı. Durumu polise bildiren esnafın tepki göstermesi üzerine Serdar B., olay yerinden kaçtı.

    Bursa’da pazarda kasa kavgası: Esnaf belinden bıçaklandı ViDEO

    Bursa’da pazarda kasa kavgası: Esnaf belinden bıçaklandı #1

    Ekipler sevk edildi

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uğur Toprak, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bıçak ikiye bölündü

    Serdar B.'nin kullandığı bıçağın ikiye bölündüğü görülürken pazarcı esnafı, iş yeri sahibinin arkadaşlarına saldırmasına tepki gösterdi.

    Tedaviye alınan Uğur Toprak'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

    Polisin, kaçan Serdar B.’nin bulunması için çalışmaları sürüyor.

    Bursa’da pazarda kasa kavgası: Esnaf belinden bıçaklandı #2

    Bursa’da pazarda kasa kavgası: Esnaf belinden bıçaklandı #3

    Bursa’da pazarda kasa kavgası: Esnaf belinden bıçaklandı #4

    Bursa’da pazarda kasa kavgası: Esnaf belinden bıçaklandı #5


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