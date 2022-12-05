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- Bursa’da pazarda kasa kavgası: Esnaf belinden bıçaklandı
Bursa’da pazarda kasa kavgası: Esnaf belinden bıçaklandı
- 05.12.2022 - 14:36
- Güncelleme : 05.12.2022 - 15:06
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Reyhan Mahallesi'nde, saat 10.30 sıralarında, Reyhan Pazarı'nda meyve satan pazarcı Uğur Toprak ile tezgahı önüne açtığı perdeci dükkanının sahibi Serdar B. arasında, kasa koyma meselesinden tartışma çıktı.
Serdar B., iş yerinin önüne bırakılan meyve kasalarının vitrinini kapattığını ileri sürdü.
İkili arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
DHA’nın haberine göre; pazar esnafı kavgayı ayırmaya çalıştı.
Esnaf tepki gösterince kaçtı
Serdar B., iş yerinden aldığı meyve bıçağıyla Toprak'ı belinden yaraladı. Durumu polise bildiren esnafın tepki göstermesi üzerine Serdar B., olay yerinden kaçtı.
Bursa’da pazarda kasa kavgası: Esnaf belinden bıçaklandı ViDEO
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uğur Toprak, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bıçak ikiye bölündü
Serdar B.'nin kullandığı bıçağın ikiye bölündüğü görülürken pazarcı esnafı, iş yeri sahibinin arkadaşlarına saldırmasına tepki gösterdi.
Tedaviye alınan Uğur Toprak'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin, kaçan Serdar B.’nin bulunması için çalışmaları sürüyor.