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Bursa'da pes dedirten hırsızlık: SMA hastası bebeğin kumbarasını çaldı

Bursa'da pes dedirten hırsızlık: SMA hastası bebeğin kumbarasını çaldı Gemlik ilçesinde bir işletmenin tezgahında yer alan yardım kumbarası, vicdansız bir hırsız tarafından çalındı. Firari hırsızın o anları kameralara yansıdı.