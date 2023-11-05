Bursa'da bir hırsızlık olayı yaşandı.
Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda, bir işletmeye giren orta yaşlı hırsız, dikkat dağıtmak amacıyla tezgahtardan çay istedi.
Müşterinin isteği ile ilgilenen işletmeci arkasını döndüğü anda, hırsız yardım için toplanan paraların bulunduğu kumbarayı çantasına attı.
SMA hastası bebeğin yardım kumbarasını çaldı
Söz konusu kumbara, hayat mücadelesi veren SMA hastası Yağız Batu bebeğin yardım kumbarasıydı.
Vicdansız hırsız çayını almayı ihmal etmeden kayıplara karıştı.
O anlar kamerada
Bir süre sonra yardım kumbarasının yerinde olmadığını fark eden tezgahtar, güvenlik kameralarını kontrol etti.
Hırsızın kumbarayı çaldığı anların anbean görünür olması üzerine, gördükleri karşısında hayrete düşen işletmeci, durumu yetkililere ihbar etti.
Firari hırsızı arama çalışmaları sürüyor
Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikat başlatması üzerine, vicdansız hırsız her yerde aranıyor.
Öte yandan çocukları nedeniyle yardıma muhtaç ailenin şikayetçi olması bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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