Bursa’da pişkin dolandırıcı pes dedirtti! 'Geçmiş olsun' mesajı attı Tarım aletleri satan bir firmanın görsellerini ve logosunu kullanarak hayali satış yapan dolandırıcılar, gerçeği fark eden mağdurlara mesaj atarak şaşkına çevirdi.

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İHA

Dolandırıcılar vatandaşı kandırmaya devam ediyor.

Bursa’nın Kestel ilçesinde tarım aletleri satan bir mağaza da dolandırıcıların hedefi oldu.

Mağazanın logosunu kullanan şahıslar, hayali satış gerçekleştirdi. İnternet üzerinden ilan vererek satış yapan dolandırıcılar onlarca kişiyi dolandırdı.

Durumu fark eden mağdurlar olayı gerçek firma sahibi Aykut Gülenç’e bildirdi.

"Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum"

Yaşanan olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Gülenç, “Günlerdir telefonuma birçok kişiden mesaj geliyor. Sürekli numara değiştirip bizim ismimizi kullanarak hayali satış yapıyorlar. Dolandırıldıklarını anlayanlar bana mesaj atarak durumu bildirdi. Ben de savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. En kısa sürede adalete teslim edilmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

"İletişime geçeceğiz efendim"

Yaşanan olayda dolandırıldığını fark eden bir vatandaş, “Dolandırıldım sanırım.” mesajı attı.

Mağdura cevap olarak, “Sistemde olan yoğunluktan dolayı işlemlerimizi tamamlamak adına iletişime geçeceğiz efendim.” denildi.

"Geçmiş olsun"

Dolandırıcılara yanıt veren bir mağdur, “Şu an yemin ederim karakoldayım ya iade işlemi yaparsınız tamamını paranın ya da şimdi şikayet için başvuru yapıyorum.” dedi.

Bunun üzerine dolandırıcılardan alay eder gibi, “Geçmiş olsun. Kolay gelsin.” cevabı geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)