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    Bursa'da piyanisti darbeden 9 şahıstan biri tutuklandı

    Mudanya'da eğlence mekanındaki piyanisti darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmalarının ardından serbest bırakılan 9 şüpheliden S.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 26.10.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 17:09
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    Bursa'da piyanisti darbeden 9 şahıstan biri tutuklandı

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir eğlence mekanına gelen 9 şahıs, piyanist Özkan Süslerer'i istedikleri şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle darbetmişti.

    Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Süslerer, bir grubun saldırısına uğradığını iddia ederek şüphelilerden şikayetçi olmuştu.

    Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye sevk edilmiş, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

    Serbest kalmalarına itiraz edildi

    Cumhuriyet Başsavcılığı, Esence Mahallesi'nde piyanist Süslerer'in darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla sorgulanıp salıverilen 9 kişiden 4'ü hakkında verilen adli kontrol kararına itirazda bulundu.

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    4 şüpheliye yakalama kararı çıktı

    İtirazı değerlendiren nöbetçi asliye ceza mahkemesi, söz konusu 4 şüpheliden S.T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

    Bursa da piyanisti darbeden 9 şahıstan biri tutuklandı #1

    Zanlı tutuklandı

    AA'nın haberine göre, yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.T. tutuklandı.

    Bursa da piyanisti darbeden 9 şahıstan biri tutuklandı #2

    Bursa da piyanisti darbeden 9 şahıstan biri tutuklandı #3

    Bursa da piyanisti darbeden 9 şahıstan biri tutuklandı #4

    Bursa da piyanisti darbeden 9 şahıstan biri tutuklandı #5


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