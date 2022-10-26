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- Bursa'da piyanisti darbeden 9 şahıstan biri tutuklandı
Bursa'da piyanisti darbeden 9 şahıstan biri tutuklandı
- 26.10.2022 - 17:02
- Güncelleme : 26.10.2022 - 17:09
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir eğlence mekanına gelen 9 şahıs, piyanist Özkan Süslerer'i istedikleri şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle darbetmişti.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Süslerer, bir grubun saldırısına uğradığını iddia ederek şüphelilerden şikayetçi olmuştu.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye sevk edilmiş, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Serbest kalmalarına itiraz edildi
Cumhuriyet Başsavcılığı, Esence Mahallesi'nde piyanist Süslerer'in darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla sorgulanıp salıverilen 9 kişiden 4'ü hakkında verilen adli kontrol kararına itirazda bulundu.
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4 şüpheliye yakalama kararı çıktı
İtirazı değerlendiren nöbetçi asliye ceza mahkemesi, söz konusu 4 şüpheliden S.T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
Zanlı tutuklandı
AA'nın haberine göre, yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.T. tutuklandı.