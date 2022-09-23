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    Bursa'da plajda kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı

    Mudanya'da, plajda kadınların fotoğrafını çeken Muhammed Almuhammed, çevredekilerin şikayetiyle gözaltına alındı.
    • 23.09.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 10:37
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    Bursa'da plajda kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı

    Bursa’nın Mudanya ilçesinde, cumartesi günü eşiyle plaja giden 34 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Almuhammed, plajda kadınların fotoğrafını çekti.

    Almuhammed'in fotoğraf çektiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler şahsın telefonunda inceleme yaptı.

    Mayolu kadın fotoğrafı bulundu

    İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, aynı plajda çekilmiş çok sayıda mayolu kadın fotoğrafı bulundu.

    Yanında eşi de bulunan Muhammed Almuhammed gözaltına alındı.

    'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Almuhammed, çıkarıldığı hakimlikçe 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Bursa da plajda kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı #1


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