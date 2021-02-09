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- Bursa'da plastik enjeksiyon kalıbı fabrikasında yangın çıktı
Bursa'da plastik enjeksiyon kalıbı fabrikasında yangın çıktı
Elektrik kablolarından çıkan yangını polis fark etti. Alevler, büyümeden söndürüldü.
- İHA
- 09.02.2021 - 11:38
- Güncelleme : 09.02.2021 - 11:54
Bursa’nın Kestel ilçesinde, plastik enjeksiyon için kalıp üretimi yapan fabrika alevlere teslim oldu.
Fabrikadaki elektrik kablolarında rüzgarın etkisiyle yangın çıktı.
POLİS FARK ETTİ
O sırada devriye gezen polis ekipleri, yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü. Fabrikada maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.
Bursa'da plastik enjeksiyon kalıbı fabrikasında yangın çıktı ViDEO