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    Bursa'da plastik enjeksiyon kalıbı fabrikasında yangın çıktı

    Elektrik kablolarından çıkan yangını polis fark etti. Alevler, büyümeden söndürüldü.
    • İHA
    • 09.02.2021 - 11:38
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 11:54
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    Bursa'da plastik enjeksiyon kalıbı fabrikasında yangın çıktı

    Bursa’nın Kestel ilçesinde, plastik enjeksiyon için kalıp üretimi yapan fabrika alevlere teslim oldu.

    Fabrikadaki elektrik kablolarında rüzgarın etkisiyle yangın çıktı.

    POLİS FARK ETTİ

    O sırada devriye gezen polis ekipleri, yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü. Fabrikada maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.

    Bursa'da plastik enjeksiyon kalıbı fabrikasında yangın çıktı ViDEO

    Bursa da plastik enjeksiyon kalıbı fabrikasında yangın çıktı #1

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