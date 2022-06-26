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    Bursa'da polis, arabanın üstünde giden gençleri arıyor

    Bir grup genç, seyir halindeki otomobilin üstüne ve açık kapılardan sarkarak yolculuk yaptı. Polis, gençleri bulmak için çalışma başlattı.
    • 26.06.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 12:22
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    Bursa'da polis, arabanın üstünde giden gençleri arıyor

    Dün gece Bursa'nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi Eskişehir Caddesi'nde bir grup genç, tehlikeli hareketler yaparken görüldü.

    Kimliği belirsiz sürücü, 16 AEA 431 plakalı otomobillinin üstüne yatan yatan bir kişi ve açık kapılardan dışarıya sarkan 3 kişi ile cadde üzerinde ilerledi.

    Ekipler gençleri arıyor

    Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Jandarma ekipleri, görüntülerdeki kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa'da polis, arabanın üstünde giden gençleri arıyor ViDEO

    Bursa da polis, arabanın üstünde giden gençleri arıyor #1

    Bursa da polis, arabanın üstünde giden gençleri arıyor #2

    Bursa da polis, arabanın üstünde giden gençleri arıyor #3

    Bursa da polis, arabanın üstünde giden gençleri arıyor #4

    Bursa da polis, arabanın üstünde giden gençleri arıyor #5


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