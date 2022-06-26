Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da polis, arabanın üstünde giden gençleri arıyor

Bursa'da polis, arabanın üstünde giden gençleri arıyor

Bir grup genç, seyir halindeki otomobilin üstüne ve açık kapılardan sarkarak yolculuk yaptı. Polis, gençleri bulmak için çalışma başlattı.