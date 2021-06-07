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    Bursa'da polis aracına çarpıp kaçan şahıslardan uyuşturucu çıktı

    Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, otomobille ekip aracına çarptı. Kısa sürede yakalanan otomobildeki 2 kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 12:57
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    Bursa'da polis aracına çarpıp kaçan şahıslardan uyuşturucu çıktı

    Dün gece Bursa- Ankara yolundaki uygulama noktasında kontrol yapan narkotik polisi, şüphe üzerine 16 AOL 281 plakalı otomobili durdurmak istedi.

    'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı.

    Kovalamaca sırasında otomobil, bir polis aracına çarptı.

    İKİ GENÇ YAKALANDI

    Diğer polis ekiplerinin yolu kapatmasıyla, otomobil durduruldu. Sürücü Emre Ç. (27) ve yanındaki Öznur Ç. (25) yakalandı.

    Emre Ç.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, 2 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Bursa da polis aracına çarpıp kaçan şahıslardan uyuşturucu çıktı #1

    CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

    Emre Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, 2 şüpheliye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

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