Polis ekipleri ülke genelinde denetimlerine devam ediyor.
Yapılan denetimler kapsamında şüpheli araçlar durduruluyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, kavşakta asayiş uygulaması yaptı.
Bu sırada şüphe üzerine bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulunuldu.
Durmadı polise çarptı
Ancak ihtara uymayan sürücü, otomobiliyle kendisini durdurmak isteyen 35 yaşındaki polis memuru Z.Y.’ye çarptı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Yaralanan Z.Y., ekip arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Z.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şüpheli yakalandı
Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, 37 yaşındaki Adem S.'yi kaçtığı İstanbul'da Mahmutbey gişelerinde yakaladı.
Çeşitli suçlardan emniyette kaydı olduğu belirlenen Adem S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.