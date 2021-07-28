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Bursa’da polis ekipleri yaralı kadını eve bıraktı

Bursa’da polis ekipleri yaralı kadını eve bıraktı

Motosikletin arkasında ayağından yaralı olan annesi ile yolculuk yapan Şakur Y.’ye, ehliyetsiz araç kullandığı için para cezası verildi. Annesi Meryem Ş., polis ekipleri tarafından eve bırakıldı.