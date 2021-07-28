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- Bursa’da polis ekipleri yaralı kadını eve bıraktı
Bursa’da polis ekipleri yaralı kadını eve bıraktı
- DHA
- 28.07.2021 - 13:25
- Güncelleme : 28.07.2021 - 13:31
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama çalışmaları yaptı.
İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir’in de katıldığı çalışmalarda, kask takmayan sürücülere uyarılarda bulunuldu.
Yapılan çalışmalar sırasında annesi Meryem Ş. ile yolculuk yapan motosiklet sürücüsü Şakur Y. durduruldu.
İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Meryem Ş.’nin sağ ayağında yara olduğunu gördü.
2 BİN LİRA 698 LİRA PARA CEZASI ALDI
Motosiklet üzerinde güvenliksiz bir şekilde taşınan Meryem Ş., uygulama noktasına çağrılan ekipler tarafından evine bırakıldı.
Sürücü Şakur Y., ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 698 lira para cezası aldı.
4 MOTOSİKLET TRAFİKTEN MENEDİLDİ
Uygulama çalışmaları kapsamında 100 motosikletten 60'ının sürücüsüne toplam 50 bin lira para cezası verilirken, 4 motosiklet trafikten menedildi.
Bursa’da polis ekipleri yaralı kadını eve bıraktı VİDEO