Bursa'da polis ekiplerini tehdit etti

İHA

Bursa'da saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde ilginç bir olay meydana geldi.

Seyir halinde olan trafik ekipleri, önünde seyreden 16 Y plakalı otomobili şüphelenerek durdurdu.

Alkolmetreyi üfleyen sürücü B.Ç., 0.69 promil alkollü çıktı.

Araçta yolcu olarak bulunan alkollü Mustafa E., aracın bağlanmasına sinirlenerek polis ekiplerinin üstüne yürüdü.

"HARİTADAN YER BEĞENİN"

"Aracın bağlanmasına sinirlenen Mustafa E., bir anda ekiplerin üzerine yürüyerek küfürler savurdu. Trafik polisinin "Ağzına sahip çık" demesi üzerine alkollü Mustafa E., "Çıkmıyorum lan", "Haritadan yer beğenin", "Sizin gideceğiniz yer belli oldu", "Savcı tanıdığım var" diyerek polisleri tehdit etti.

Gazetecinin "Kime küfrediyorsun?" sorusuna "Polis memuruna" diye cevap veren Mustafa E., ekiplerce etkisiz hale getirildi.

EKİPLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay yerine gelen asayiş ekipleri, mukavemet gösteren Mustafa E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Yaşanan olaydan sonra trafik polisleri Mustafa E.'den şikayetçi olurken, otomobil sürücüsü ve yolcuya çeşitli maddelerden toplamda 38 bin 931 lira para cezası kesildi.

Ayrıca, Mustafa E.'nin yapılan üst aramasında bıçak ele geçirildi. Mustafa E.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.