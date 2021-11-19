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- Bursa’da polise bıçak savuran şahıs, etkisiz hale getirildi
Bursa’da polise bıçak savuran şahıs, etkisiz hale getirildi
Ailesine şiddet uyguladığı öne sürülen H.K., bölgeye gelen polis ekiplerine saldırmaya kalktı. Ekiplere bıçak savuran H.K., bacağından vurularak yakalandı.
- DHA
- 19.11.2021 - 15:13
- Güncelleme : 19.11.2021 - 15:20
Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenlikızık Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında H.K. (44) isimli bir şahsın ailesine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerini kapıda gören H.K., mutfaktan aldığı bıçakla ekiplere saldırmaya çalıştı.
VURULARAK YAKALANDI
Polisin tüm çabalarına karşın bıçağı bırakmayan H.K., bacağından vurularak yakalandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan H.K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan H.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bursa’da polise bıçak savuran şahıs, etkisiz hale getirildi VİDEO