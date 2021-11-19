Euro
12.4866
-0.62%
Dolar
11.0622
0.24%
Altın
663.21
0.41%
Borsa
1.74
0.16%
Bitcoin
634.557
-2.31%
BTXN Coin
21.23
0.66%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Bursa’da polise bıçak savuran şahıs, etkisiz hale getirildi

    Ailesine şiddet uyguladığı öne sürülen H.K., bölgeye gelen polis ekiplerine saldırmaya kalktı. Ekiplere bıçak savuran H.K., bacağından vurularak yakalandı.
    • DHA
    • 19.11.2021 - 15:13
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 15:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da polise bıçak savuran şahıs, etkisiz hale getirildi

    Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenlikızık Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında H.K. (44) isimli bir şahsın ailesine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.

    Polis ekiplerini kapıda gören H.K., mutfaktan aldığı bıçakla ekiplere saldırmaya çalıştı.

    VURULARAK YAKALANDI

    Polisin tüm çabalarına karşın bıçağı bırakmayan H.K., bacağından vurularak yakalandı.

    Bursa’da polise bıçak savuran şahıs, etkisiz hale getirildi #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralanan H.K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan H.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Bursa’da polise bıçak savuran şahıs, etkisiz hale getirildi VİDEO

    Bursa’da polise bıçak savuran şahıs, etkisiz hale getirildi #2

    Bursa’da polise bıçak savuran şahıs, etkisiz hale getirildi #3

    Bursa’da polise bıçak savuran şahıs, etkisiz hale getirildi #4

    Bursa’da polise bıçak savuran şahıs, etkisiz hale getirildi #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir