Bursa'da polise çarpan şahıs İstanbul'da yakalandı Nilüfer'de dur ihtarına uymayarak polisi yaralayan Bünyamin Dursun'un, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 2 kez çocuğa cinsel istismardan kaydı olduğu belirlendi

DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi çevreyolu üzerinde Görükle kavşağında meydana gelen olayda, uygulama yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Bünyamin Dursun idaresindeki otomobile dur ihtarında bulundu.

İhtara uymayan şüpheli, polis memuru 35 yaşındaki Z.Y.'ye çarparak kaçtı.

Polis hastaneye götürüldü

Diğer polislerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Z.Y.'yi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Z.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'a geldiği belirlendi

Yapılan çalışmalarda Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden Dursun'un kullandığı aracı takip eden polis, şüphelinin İstanbul'a geldiğini belirledi.

Bunun üzerine Bursa polisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçti ve şüphelinin plakasını vererek aracın İstanbul'a geldiğini bildirdi.

İhbar üzerine İstanbul polisi de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Dursun idaresindeki aracın Başakşehir TEM Otoyolu üzerinde olduğunu belirleyen ekipler, yolu trafiğe kapatarak şüphelinin kullandığı aracı durdurdu.

Silahla direndi

Şüpheli, araçtan inmemek için kapıları kapatarak elinde silahla direndi. Ekipler, şüpheliye zor kullanarak etkisiz hale getirip araçtan indirdi.

Suç makinesi çıktı

Gözaltına alınan Dursun'la ilgili yapılan sorgulamada, şüphelinin hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ayrıca 2 kere de çocuğun cinsel istismarı suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

Öte yandan polis, Bünyamin Dursun'a 5. kez alkollü araç kullanmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak suçlarından toplam 25 bin 521 lira para cezası kesti.

Bünyamin Dursun işlemleri için emniyete götürülürken, kullandığı araç yediemin otoparkına çekildi.