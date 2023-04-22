Bursa'da polise oyuncak silah doğrultan iki arkadaş gözaltında
İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde korkulu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 arkadaşın oyuncak silahlı ve torpilli oyununu çevredeki vatandaşlar silahlı kavga olarak polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekibi sevk edildi.

Oyuncak tabancayı polise doğrulttular

Polisin geldiğini gören 2 arkadaş ise oyuncak tabancalarını polise doğrulttu. Polis kendilerine doğrultulduğunu görünce uyarı amaçlı havaya ateş açtı.

Gözaltına alındı

Ellerindeki oyuncak silahları yere bırakan 2 arkadaş polis tarafından gözaltına alındı. Attıkları torpillerden biri ise çevrede bulunan bir dükkana isabet ederken ufak çaplı yangın çıktı. Yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

2 arkadaşın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa'da polise oyuncak silah doğrultan iki arkadaş gözaltında
Bursa'da polise oyuncak silah doğrultan iki arkadaş gözaltında
Bursa'da polise oyuncak silah doğrultan iki arkadaş gözaltında
Bursa'da polise oyuncak silah doğrultan iki arkadaş gözaltında
Bursa'da polise oyuncak silah doğrultan iki arkadaş gözaltında