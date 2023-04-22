Bursa'da polise oyuncak silah doğrultan iki arkadaş gözaltında İznik ilçesinde 2 arkadaşın oyuncak silah ve torpilli oyunu sonucunda polisler havaya ateş açtı. İkili gözaltına alındı.

İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde korkulu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 arkadaşın oyuncak silahlı ve torpilli oyununu çevredeki vatandaşlar silahlı kavga olarak polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Oyuncak tabancayı polise doğrulttular

Polisin geldiğini gören 2 arkadaş ise oyuncak tabancalarını polise doğrulttu. Polis kendilerine silah doğrultulduğunu görünce uyarı amaçlı havaya ateş açtı.

Gözaltına alındı

Ellerindeki oyuncak silahları yere bırakan 2 arkadaş polis tarafından gözaltına alındı. Attıkları torpillerden biri ise çevrede bulunan bir dükkana isabet ederken ufak çaplı yangın çıktı. Yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

2 arkadaşın emniyetteki işlemleri sürüyor.