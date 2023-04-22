Bursa'da polise oyuncak silah doğrultan iki arkadaş gözaltında

İHA
Bursa'nın İznik ilçesinde korkulu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 2 arkadaşın oyuncak silahlı ve torpilli oyununu çevredeki vatandaşlar silahlı kavga olarak polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Oyuncak tabancayı polise doğrulttular
Polisin geldiğini gören 2 arkadaş ise oyuncak tabancalarını polise doğrulttu. Polis kendilerine silah doğrultulduğunu görünce uyarı amaçlı havaya ateş açtı.
Gözaltına alındı
Ellerindeki oyuncak silahları yere bırakan 2 arkadaş polis tarafından gözaltına alındı. Attıkları torpillerden biri ise çevrede bulunan bir dükkana isabet ederken ufak çaplı yangın çıktı. Yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
2 arkadaşın emniyetteki işlemleri sürüyor.