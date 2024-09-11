Bursa’da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kaçak şüpheli, polisleri atlatmak için ilginç bir iddia ortaya attı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
"YAKLAŞMAYIN MAYMUN ÇİÇEĞİNE YAKALANDIM"
Çalışma esnasında ekipler, şüpheli davranışlara sahip olan bir kişiyi tespit etti.
‘Nitelikli yağma’ suçundan aranması olan S.B. (34) polis ekiplerini görünce, “Yaklaşmayın, ben maymun çiçeğine yakalandım. Size de bulaşır” dese de yakayı ele verdi.
34 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Şüphelinin yapılan sorgusunda 32 yıl 4 ay kesinleşen hapis cezası ve 24 farklı suçlardan kaydı olduğu da öğrenildi.
SAĞLIKLI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Ekipler tarafından cezaevine gönderilen S.B.’nin herhangi bir hastalığının da olmadığı yapılan kontrollerde tespit edildi.
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