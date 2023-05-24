Bursa'da polisin alkollü sürücü ile imtihanı İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin şüphelenip durdurduğu aracın alkollü sürücüsü, ekiplere zor anlar yaşattı. Alkolmetreyi üflememek için ısrar eden sürücü, hem cezayı yedi hem de karakola götürüldü.

İHA Yine bir alkollü sürücü, Bursa polisini harekete geçirdi… İnegöl-Alanyurt yolunda devriye gezen trafik polisleri, seyir halindeyken sık sık şerit değiştiren 16 F 2414 plakalı otomobilin sürücüsünü durdurdu. Araçtan inen sürücünün ayakta durmakta zorluk çektiğini gören polis, alkol testi yapmak istedi. "Yok üflemem" Ancak 63 yaşındaki sürücü Musa B., bunu reddetti ve evine gitmek istediğini söyledi. Polis ekiplerinin ısrarla tutmaya çalıştığı sürücü Musa B., “Yok üflemem. Arabayı bıraktım gidiyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ben eve gidiyorum. Bıraktık araba orada, benimle işin yok. Alkollüyüm ama test yaptırmak istemiyorum. Üflemiyorum.” diyerek diretti. Polis cezayı bastı Sürücüyü bir türlü ikna edemeyen polis, cezayı kesti. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, alkol testini reddetmekten 11 bin 645 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ekiplerce ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.