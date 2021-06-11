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    Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı

    B.D ve yanındaki arkadaşı T.R., dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
    • İHA
    • 11.06.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 09:26
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    Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde yunus ekipleri,  şüphelendikleri 16 BD 660 plakalı otomobili durdurmak istedi.

    EKİPLER KISKIVRAK YAKALADI

    Dur ihtarına uymayan sürücü B.D ve yanındaki arkadaşı T.R., Namık Kemal Mahallesi'nde kaçmaya başladı.

    Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan B.D., ekiplerin sokağı ablukaya almasıyla, 15 kilometre uzaklıkta kıskıvrak yakalandı.

    Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı ViDEO

    Bursa da polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı #1

    PARA CEZASI UYGULANDI

    B.D., ve T.R., otomobilden indirilerek gözaltına alındı.

    Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, sokağa dökülen vatandaş ekipleri alkışlayarak uğurladı.

    Ayrıca tehlikeli araç kullanmaktan, tehlikeli şerit değiştirme ve dur ihtarına uymamaktan toplam 1.653 TL para cezası kesildi.

    Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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