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Bursa'da polisin durdurduğu sürücü hem alkollü hem ehliyetsiz çıktı

Bursa'da polisin durdurduğu sürücü hem alkollü hem ehliyetsiz çıktı İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri şüphelenip durdurdukları motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.