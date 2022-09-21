Bursa'da polisler, ceza kesilen sürücünün minik kızını hastaneye götürdü

İnegöl ilçesinde durdurulan triportörün tescilsiz, sürücünün ise ehliyetsiz olduğunu belirleyen ekipler, sürücünün "kızım hasta" demesiyle, minik çocuğu hastaneye yetiştirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, emniyet ekipleri uygulama başlattı.

Bu esnada bir triportörü dururan ekipler, aracın tescilsiz ve sürücüsünün de ehliyetsiz olduğunu tespit eti.

Sürücüye ceza

Sürücü Ramazan Ş.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai kesildi, araç da trafikten menedildi.

Ekipler minik kızı hastaneye götürdü

İHA'nın haberine göre, Ramazan Ş. rahatsız olan kızını Yenişehir ilçesinden İnegöl’e hastaneye getirdiğini söyledi.

Bunun üzerine polis ekipleri, aileyi ekip otosuyla özel bir hastaneye götürdü.

















