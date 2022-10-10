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    Bursa'da polisler hırsız şüphesiyle eve tırmandı, evden kedi çıktı

    Mahalleli, komşu apartmandan duyduğu ses üzerine polis ekiplerine haber verdi. Polis ve bekçi ekipleri alarma geçti. Merdivenle tırmanan ekipler, hırsız ararken yavru kediyle karşılaştı.
    • 10.10.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 10:14
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    Bursa'da polisler hırsız şüphesiyle eve tırmandı, evden kedi çıktı

    Bursa'nın Osmangazi İlçesi Küplüpınar Mahallesi'nde yaşanan olayda mahalle sakinleri, Almanya'da yaşayan komşularının evinden ses duyması üzerine olayı polise bildirdi.

    İhbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve bekçi ekibi sevk edildi.

    Ekipler, evden gelen tıkırtı seslerini duymasıyla binanın etrafı sardı ve savcılıktan binaya giriş için talimat aldı.

    Ekipler hırsız ararken yavru kedi çıktı

    Merdivenle binaya tırmanan polis ve bekçiler, evin içinde hırsızı aramaya başladı. Etrafın en ince ayrıntısına kadar kontrol edilmesinin ardından binada sesin geldiği yer tespit edildi.

    Yapılan arama sonucu bekçiler, sesi çıkaranın bir yavru kedi olduğunu fark etti. Evin içinde mahsur kalan yavru kedi, olduğu yerden çıkarılıp mama ve süt ile beslendi.

    İHA'nın haberine göre, mahalle sakinlerini ve polisleri harakete geçiren minik kediye çevredeki vatandaşlar sahip çıktı.

    Bursa da polisler hırsız şüphesiyle eve tırmandı, evden kedi çıktı #1

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