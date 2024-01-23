Bursa'da polislerin sabır gecesi: Nakliyatçılar çileden çıkardı Denetim yapan polis ekipleri alkollü sürücülere geçit vermezken 114 promil alkollü çıkan bir sürücü, "araç bağlanmasın" diye arkadaşını aradı. Bölgeye gelen arkadaşının da alkollü çıkması "Pes" dedirtti.

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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gökdere Bulvarı'nda uygulama noktası kuran polis ekipleri, alkollü sürücülere geçit vermedi.

Ekiplerin denetim yaptıkları sırada bir nakliyat kamyonun sürücüsü, aracı hemen yol kenarındaki bir alana çekti.

Sürücünün bu tavrı polis ekiplerinin dikkatinden kaçmazken sürücü, ekipleri ikna etmek için dakikalarca dil döktü.

Bütün çabaları boşa çıkan sürücü, alkolmetreye üflemek zorunda kaldı.

Hem kendisi hem arkadaşı alkollü çıktı

114 promil alkollü çıkan sürücünün daha önce de ehliyetini alkolden kaptırdığı öğrenilirken sürücü, "araç bağlanmasın" diye firma sahibi olan arkadaşını çağırdı.

Başka bir nakliyat kamyonu ile uygulama noktasına gelen arkadaşı ise uygulama noktasına girmemek için aracı ara sokağa park etti.

Durum üzerine şüphelenen polis ekipleri, sürücüye alkol testi yapmak istedi. Fakat cihaza ısrarla üflemeyi kabul etmeyen bu kişinin alkollü olduğu ortaya çıktı.

Polis gitti, kavga başladı

2 arkadaşın geldikleri nakliye kamyonları bağlanırken, firma sahibine "alkolmetreyi üflememek ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan" 21 bin lira ceza kesildi.

2. kez alkollü yakalanan ilk sürücü ise 2 yıl ehliyetinden olurken, kendisine 8 bin lira para cezası kesildi.

Öte yandan alkollü sürücüler, uygulama bittikten sonra kendilerine laf atan kişiyle tekme tokat kavga ederken o anlar kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)