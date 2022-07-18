Bursa'da polislerin üzerine otomobili süren ehliyetsiz sürücü, uyarı ateşiyle durduruldu

İnegöl ilçesinde, uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobilini ekiplerin üzerine süren 16 yaşındaki sürücü Enes Ç., havaya ateş açılarak durduruldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi üzerinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Enes Ç. yönetimindeki 16 Y 5059 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymadı, polislerin üzerine sürdü

DHA'nın haberine göre; 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polis ekiplerinin üzerine sürdü. Polis ekipleri ise hızla üzerlerine gelen otomobilin sürücüsü Enes Ç.'yi durdurmak için havaya ateş açtı. Havaya açılan ateş sonucu sürücü otomobili durdururken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Polislere "cezayı araç sahibine yazın" diye yalvardı

Yanında 2 arkadaşı bulunan Enes Ç., "Bu araç benim arkadaşımın, çocukları almak için bana verdi. Ben arkadaşımı çağırayım ona ceza yazın. Gözünüzü seveyim. Ona yazın cezayı" diyerek polislerden kendisine ceza yazmamalarını istedi.

Polis, Enes Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, şerit değiştirme ihlalinden ise 427 TL cezai işlem uyguladı. Otomobil ise olay yerine çağrılan sahibine teslim edildi.