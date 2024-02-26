Bursa'da polisten kaçarken kaza yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Saat 05.00 sularında Osmangazi ilçesinde bölgede devriye görevi yapan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymadı
Polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobille kaçarken, polis ekipleri de aracı takibe aldı.
Kaçarken kaza yaptı
Yaklaşık 20 kilometre süren takip sonrası şüphelinin otomobili, park halindeki bir otomobile çarptı.
Yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Necati P. ile yanındaki arkadaşı Emre Yöndem yakalanıp, gözaltına alındı.
Yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirilen otomobil, çekiciyle bölgeden kaldırıldı.
1 kişi tutuklandı
Hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Emre Yöndem, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Necati P.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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