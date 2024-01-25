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Bursa'da polisten kaçmak isteyen sürücüye ceza yağdı

Bursa'da polisten kaçmak isteyen sürücüye ceza yağdı Trafik polislerinin kontrol noktasını fark eden iki sürücü geri vitese takarak ters şeritten ilerlemeye başladı. Durumu anlayan polisler alkollü araç kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesilirken, diğer sürücüsüye 12 bin 978 lira idari ceza uygulandı.