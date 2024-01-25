Bursa'da polisten kaçmak isteyen sürücüye ceza yağdı

Bursa'da gece trafiği olaylı geçti.
Trafik canavarlarına yönelik denetimleri sıkılaştıran polis ekipleri, kuralları ihlal edenlere göz açtırmıyor.
Bu kapsamda dün gece yapılan son denetimde cezalar üst üste geldi.
Polisleri gördüler geri vites yaptılar
Uygulama noktasını gören sürücüler geri vitese takıp ters şeritten ilerlemeye başladı.
Durumu fark eden polis ekipleri, trafiği tehlikeye atan sürücülerden hızlı davranarak durdurdu.
Biri ehliyetsiz diğeri alkollü çıktı
Kaçamayacağını anlayan sürücüler ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.
Yapılan kontrolde otomobil sürücülerinden biri ehliyetsiz, bir başka araç sürücüsü ise alkollü çıktı.
Sürücüler cezadan kaçamadı
Alkollü araç kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 6 ay el konuldu. Diğer otomobil sürücüsüne ise 12 bin 978 lira idari ceza uygulandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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