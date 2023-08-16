Bursa'da pompalıyla ateş eden magandalar serbest bırakıldı Düğün öncesinde gelin evine giden damat tarafı, trafikte pompalı tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. Dehşete düşüren olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerin serbest kalmasına karar verildi.

DHA

Bursa'da geçtiğimiz günlerde düğün magandaları dehşet saçtı.

Düğün öncesi gelin evine giden damat tarafı, trafikte seyrederken havaya ateş açarak ilerledi.

Pompalıyla ateş açtılar

Kalabalık grup, gelin evinin bulunduğu sokağa geldiğinde de meşaleler yakıp araçlarından inerek, havaya tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açmayı sürdürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; havaya ateş açılırken, sokakta bulunan çocukların korkarak elleriyle kulaklarını kapatıp, otomobillerin arkasına saklandığı görüldü.

Silahlara el konuldu

Polis, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Havaya ateş açtıkları belirlenen şüphelilerden F.K. (32), E.T. (19) ile U.B. (22) gözaltına alınırken, 2 tabanca ile 1 tüfeğe de el konuldu.

Serbest bırakıldılar

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.