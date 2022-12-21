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    Bursa'da portakal yüklü kamyon, köprüden çaya uçtu

    Karacabey ilçesinde, bariyerlere çarparak köprüden çaya düşen portakal yüklü kamyonun sürücüsü Kenan Uluğ, hayatını kaybetti.
    • 21.12.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 15:06
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    Bursa'da portakal yüklü kamyon, köprüden çaya uçtu

    Bursa'da Balıkesir- Bursa yolu Uluabat Mahallesi’nde Kenan Uluğ yönetimindeki portakal yüklü kamyon, Uluabat Köprüsü'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

    Bariyerleri parçalayan kamyon, köprüden Çapraz Çay'a düştü.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri, sevk edildi. Kamyonda sıkışan Uluğ’un, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kenan Uluğ’un cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, çaya düşen kamyon da çekiciyle kaldırıldı.

    Bursa da portakal yüklü kamyon, köprüden çaya uçtu #1

    Bursa da portakal yüklü kamyon, köprüden çaya uçtu #2

    Bursa da portakal yüklü kamyon, köprüden çaya uçtu #3

    Bursa da portakal yüklü kamyon, köprüden çaya uçtu #4

    Bursa da portakal yüklü kamyon, köprüden çaya uçtu #5


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