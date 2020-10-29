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    Bursa'da psikolojik sorunları olan eski halterci, spor salonunu talan etti

    Psikolojik sorunları olduğu belirtilen eski halter sporcusu, belediyeye ait spor salonuna saldırdı. Voleybol filesini sökerek tribünleri kıran eski halterci, 30 bin liralık zarar oluşturdu.
    • DHA
    • 29.10.2020 - 15:17
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 16:19
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    Bursa'da psikolojik sorunları olan eski halterci, spor salonunu talan etti

    Bursa'daki Turgutalp Mahallesi’nde bulunan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne gelen Yusuf M., resmi tatil nedeniyle boş olan binaya, camı kırıp, girdi. Yusuf M., 8 odadaki eşyalara elindeki sopayı vurarak zarar verdi.

    Daha sonra spor salonuna geçti. Voleybol sahasındaki fileyi koparan Yusuf M., LED skorboard tabelası ile tribündeki koltuklar ve spor malzemelerine zarar verdi. Yangın tüplerini de rastgele çevreye sıktı.

    Binanın kapısını açık olduğunu görenler, durumu polis ile müdürlük yetkililerine bildirdi.

    30 BİN LİRALIK ZARAR ÇIKTI

    Polis, şüpheli Yusuf M.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Spor salonunda yaklaşık 30 bin lira zarar olduğu bildirildi.

    O ANLAR KAMERADA

    Öte yandan Yusuf M.’nin saldırdığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; şüphelinin binaya sopayla gelip, eşyalara zarar verdiği anlar yer alıyor.

    Bursa'da psikolojik sorunları olan eski halterci, spor salonunu talan etti VİDEO

    Bursa da psikolojik sorunları olan eski halterci, spor salonunu talan etti #1

    Bursa da psikolojik sorunları olan eski halterci, spor salonunu talan etti #2

    Bursa da psikolojik sorunları olan eski halterci, spor salonunu talan etti #3

    Bursa da psikolojik sorunları olan eski halterci, spor salonunu talan etti #4

    Bursa da psikolojik sorunları olan eski halterci, spor salonunu talan etti #5

    Bursa da psikolojik sorunları olan eski halterci, spor salonunu talan etti #6

    Bursa da psikolojik sorunları olan eski halterci, spor salonunu talan etti #7

    Bursa da psikolojik sorunları olan eski halterci, spor salonunu talan etti #8

    Bursa da psikolojik sorunları olan eski halterci, spor salonunu talan etti #9

    Bursa da psikolojik sorunları olan eski halterci, spor salonunu talan etti #10

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