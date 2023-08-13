Bursa'da refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
DHA

Bursa'da Kestel ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde Bursa’dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.H. idaresindeki 16 MB 3254 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak dururken, ile yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi araçta sıkıştı.

Araçtan çıkarıldılar

İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

Tedaviye alındı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Soruşturma başlatıldı

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

sonrası çevredekilerin yaşadığı panik ile araçta sıkışanlara yardım etmeye çalıştıkları anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.