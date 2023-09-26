Bursa'da refüje çarpan araç hurdaya döndü: 2 yaralı

İHA
Bursa'da korkunç bir kaza yaşandı.
Bursa istikametine seyir halinde olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu.
Otomobil hurdaya döndü
Refüje çarptıktan sonra durabilen araç, kullanılamaz hâle geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 yaralı hastaneye kaldırıldı
Ekiplerin yardımıyla çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerince en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, aracın çekilmesiyle trafik tekrar açıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)