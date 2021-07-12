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Bursa’da rehine krizi
Bursa'da bir kişi birlikte yaşadığı iki kız kardeşini silahla rehin aldı.
- İHA
- 12.07.2021 - 22:49
- Güncelleme : 12.07.2021 - 23:09
Bursa’nın Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi’nde bir kişi, birlikte yaşadığı 2 kız kardeşini silahla rehin aldı.
Bölgeye gelen polis ekiplerine ateş açan şüpheli için özel hareket ekipleri çağrıldı.
POLİSLERE ATEŞ AÇTI
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine ateş açan şüpheli, daha sonra evin içerisine saklandı.
Bölgeye özel harekat ekipleri çağrılırken, sokağın giriş ve çıkışları kapatıldı.
Ekiplerin şüpheliyi ikna çabaları sürüyor. Öte yandan şahsın rehin aldığı kız kardeşlerinin sağlık durumları hakkında bilgiye ulaşılamadı.