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    Bursa'da sadaka kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı

    Boş bulduğu fırındaki sadaka kutusunu çalıp, kayıplara karışan hırsız iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 21.02.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 10:10
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    Bursa'da sadaka kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir hırsız, gece açık olan ekmek fırınını gözüne kestirdi.

    İş yerinin kapılarını elleriyle açarak içeride kimsenin olmadığı fark eden hırsız, tezgah üzerinde bulunan sadaka kutusunu alıp hızla iş yerinden ayrıldı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Olaydan bir gün sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde şok oldu. Durumu polise bildiren  işletme sahibi hırsızın bulunmasını istedi.

    Ekipler hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa'da sadaka kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı ViDEO

    Bursa da sadaka kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı #1

    Bursa da sadaka kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı #2

    Bursa da sadaka kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı #3

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