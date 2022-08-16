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    Bursa'da sağanak bilançosu: 37 ev, 29 iş yeri zarar gördü

    Dün etkili olan sağanak nedeniyle Mudanya ilçesinde 37 ev, 29 iş yeri ile 3 aracın hasar gördüğü tespit edildi.
    • 16.08.2022 - 13:12
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    Bursa'da sağanak bilançosu: 37 ev, 29 iş yeri zarar gördü

    Bursa’da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

    Mudanya ilçesinde bulunan Işıklı Deresi, yağmur nedeniyle taştı. Bursa-Mudanya yolunun sular altına kalmasıyla, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

    Birçok ev ve iş yerinde de su baskınları yaşandı. Metrekareye 21 kilogram yağmurun düştüğü ilçede, belediye ekipleri, ağaç devrilmesi sonucu kapanan yolları yeniden açtı.

    Bursa Valisi Yakup Canbolat ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da ilçeye gelerek Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile durum değerlendirmesinde bulundu.

    112 Acil Çağrı Merkezi’ne 192 ihbar yapıldı

    DHA’nın haberine göre; Bursa Büyükşehir Belediyesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 192 ihbardan 55’inin su baskını olduğu, toplam 12 araç-ekip, 30 personel ve 22 dalgıç pompayla su çekim çalışmalarının yapıldığını açıkladı.

    Bursa da sağanak bilançosu: 37 ev, 29 iş yeri zarar gördü #1

    50 su baskınına müdahale edildi

    BUSKİ tarafından 7 kepçe, 4 vakumlu 4 vidanjör araç-ekip, 1 motopomp, 3 dalgıç pompa ve 40 personel ile 50 su baskınına müdahale edildi.

    Temizlik çalışmaları gün boyu sürdü.

    Bursa'da sağanak bilançosu: 37 ev, 29 iş yeri zarar gördü VİDEO

    66 adreste zarar tespit edildi

    Defterdarlık ve Mal Müdürlüğü ekiplerinin ilçede yaptığı hasar tespit çalışmasında 29 iş yeri ve depo ile 37 konut olmak üzere toplam 66 adreste zarar tespit edildi.

    Yağmur sularına kapılan 3 araç da hasar gördü.

    Bursa da sağanak bilançosu: 37 ev, 29 iş yeri zarar gördü #2

    Bursa da sağanak bilançosu: 37 ev, 29 iş yeri zarar gördü #3

    Bursa da sağanak bilançosu: 37 ev, 29 iş yeri zarar gördü #4

    Bursa da sağanak bilançosu: 37 ev, 29 iş yeri zarar gördü #5

    Bursa da sağanak bilançosu: 37 ev, 29 iş yeri zarar gördü #6

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